Терехов скликає сесію Харківської міськради на середу

Чотирнадцята позачергова сесія Харківської міської ради відбудеться 25 січня в онлайн-форматі, як і попередні засідання.

Мер Ігор Терехов підписав відповідне розпорядження, повідомляє сайт міськради.

Повідомляється, що сесія розпочнеться о 12:00, і депутати загалом мають розглянути 23 питання.

Раніше Терехов пообіцяв, що перейменування топонімів у місті розпочнеться на лютневій сесії міськради. Насамперед позбавлятимуться назв, пов’язаних із РФ.