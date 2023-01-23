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Терехов скликає сесію Харківської міськради на середу

Суспільство 17:14   23.01.2023
Олена Нагорна
Терехов скликає сесію Харківської міськради на середу

Чотирнадцята позачергова сесія Харківської міської ради відбудеться 25 січня в онлайн-форматі, як і попередні засідання.

Мер Ігор Терехов підписав відповідне розпорядження, повідомляє сайт міськради.

Повідомляється, що сесія розпочнеться о 12:00, і депутати загалом мають розглянути 23 питання.

Раніше Терехов пообіцяв, що перейменування топонімів у місті розпочнеться на лютневій сесії міськради. Насамперед позбавлятимуться назв, пов’язаних із РФ.

Читайте також: Терехов пояснив, чому з фасаду міськради не прибрали герб УРСР

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 17:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирнадцята позачергова сесія Харківської міської ради відбудеться 25 січня в онлайн-форматі, як і попередні засідання.".