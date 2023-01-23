Терехов скликає сесію Харківської міськради на середу
Чотирнадцята позачергова сесія Харківської міської ради відбудеться 25 січня в онлайн-форматі, як і попередні засідання.
Мер Ігор Терехов підписав відповідне розпорядження, повідомляє сайт міськради.
Повідомляється, що сесія розпочнеться о 12:00, і депутати загалом мають розглянути 23 питання.
Раніше Терехов пообіцяв, що перейменування топонімів у місті розпочнеться на лютневій сесії міськради. Насамперед позбавлятимуться назв, пов’язаних із РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 17:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирнадцята позачергова сесія Харківської міської ради відбудеться 25 січня в онлайн-форматі, як і попередні засідання.".