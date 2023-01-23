В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область уже превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику.

«Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях», — сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Энергетики отметили, что в целом по стране потребление электроэнергии возросло, если сравнивать с расходом электричества в воскресенье.

«Что связано с началом рабочей недели, а также постепенны снижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности», — пояснили в НЭК «Укрэнерго».

Там отметили, что ремонтные работы после российских ракетных ударов продолжаются. В частности, на юго-востоке Украины смогли восстановить одну из ЛЭП 330 кВ.