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В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго

Общество 11:02   23.01.2023
Оксана Горун
В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область уже превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику.

«Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях», — сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Энергетики отметили, что в целом по стране потребление электроэнергии возросло, если сравнивать с расходом электричества в воскресенье.

«Что связано с началом рабочей недели, а также постепенны снижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности», — пояснили в НЭК «Укрэнерго».

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Там отметили, что ремонтные работы после российских ракетных ударов продолжаются. В частности, на юго-востоке Украины смогли восстановить одну из ЛЭП 330 кВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область уже превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику".