В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область уже превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику.
«Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях», — сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Энергетики отметили, что в целом по стране потребление электроэнергии возросло, если сравнивать с расходом электричества в воскресенье.
«Что связано с началом рабочей недели, а также постепенны снижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности», — пояснили в НЭК «Укрэнерго».
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Там отметили, что ремонтные работы после российских ракетных ударов продолжаются. В частности, на юго-востоке Украины смогли восстановить одну из ЛЭП 330 кВ.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область уже превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику".