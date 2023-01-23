У Харківській області – аварійні відключення світла – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що 23 січня Харківська область вже перевищила виділені для неї ліміти споживання електроенергії. Тому почалися відключення світла не за графіком.

“Уже вранці ліміти перевищено у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях”, – повідомила пресслужба Укренерго.

Енергетики зазначили, що загалом у країні споживання електроенергії зросло, якщо порівнювати з витратою електрики в неділю.

“Що пов’язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності”, – пояснили в НЕК “Укренерго”.

Там зазначили, що ремонтні роботи після російських ракетних ударів продовжуються. Зокрема, на південному сході України змогли відновити одну із ЛЕП 330 кВ.