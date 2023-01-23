У Харківській області – аварійні відключення світла – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили, що 23 січня Харківська область вже перевищила виділені для неї ліміти споживання електроенергії. Тому почалися відключення світла не за графіком.
“Уже вранці ліміти перевищено у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях”, – повідомила пресслужба Укренерго.
Енергетики зазначили, що загалом у країні споживання електроенергії зросло, якщо порівнювати з витратою електрики в неділю.
“Що пов’язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності”, – пояснили в НЕК “Укренерго”.
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Там зазначили, що ремонтні роботи після російських ракетних ударів продовжуються. Зокрема, на південному сході України змогли відновити одну із ЛЕП 330 кВ.
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Ви читали новину: «У Харківській області – аварійні відключення світла – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що 23 січня Харківська область вже перевищила виділені для неї ліміти споживання електроенергії. Тому почалися відключення світла не за графіком".