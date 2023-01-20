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Жителям Харкова видали масляні обігрівачі: хто отримав

Суспільство 17:20   20.01.2023
Оксана Горун
Жителям Харкова видали масляні обігрівачі: хто отримав

Обігрівачі, придбані за сприяння Християнської церкви “Спокута”, вручили мешканцям найбільш розбитого обстрілами району Харкова – Північної Салтівки.

Обігрівачі отримали харків’яни, чиї квартири постраждали внаслідок ворожих обстрілів, повідомили в міськраді.

“Салтівський район – один із найбільш постраждалих за цей час. Міська влада та представники волонтерських рухів роблять все можливе для підтримки та забезпечення умов життя харків’ян, які цього потребують”, – прокоментував таку “гуманітарку” директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями мерії Микита Стерін.

Жителям постраждалих квартир Північної Салтівки вручили обігрівачі 2

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Жителям постраждалих квартир Північної Салтівки вручили обігрівачі 3

Зазначимо, що в частині будинків на Північній Салтівці, що особливо постраждали від обстрілів, немає опалення. Вікна у багатьох будинках забиті OSB. Графік відключень електрики діє також, як і для всього регіону. Бувають і екстрені відключення.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обігрівачі, придбані за сприяння Християнської церкви “Спокута”, вручили мешканцям найбільш розбитого обстрілами району Харкова – Північної Салтівки".