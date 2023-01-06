На Північній Салтівці взялися за ремонт 3-х розбитих дев’ятиповерхівок (фото)

Підрозділи ДСНС 5 січня брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові.

За допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб замінити їх на нові, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Роботи проводилися на трьох дев’ятиповерхівках на вулицях Метробудівників та Наталії Ужвій. У них було задіяно 16 надзвичайників та 8 одиниць техніки ДСНС.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області