На Північній Салтівці взялися за ремонт 3-х розбитих дев’ятиповерхівок (фото)
Підрозділи ДСНС 5 січня брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові.
За допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб замінити їх на нові, розповіли в облуправлінні ДСНС.
Роботи проводилися на трьох дев’ятиповерхівках на вулицях Метробудівників та Наталії Ужвій. У них було задіяно 16 надзвичайників та 8 одиниць техніки ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 08:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи ДСНС 5 січня брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові.".