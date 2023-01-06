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На Північній Салтівці взялися за ремонт 3-х розбитих дев’ятиповерхівок (фото)

Події 08:42   06.01.2023
Олена Нагорна
На Північній Салтівці взялися за ремонт 3-х розбитих дев’ятиповерхівок (фото)

Підрозділи ДСНС 5 січня брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові.

За допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб замінити їх на нові, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Роботи проводилися на трьох дев’ятиповерхівках на вулицях Метробудівників та Наталії Ужвій. У них було задіяно 16 надзвичайників та 8 одиниць техніки ДСНС.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 08:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи ДСНС 5 січня брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки на Північній Салтівці у Харкові.".