На Северной Салтовке взялись за ремонт трех разбитых девятиэтажек (фото)

Подразделения ГСЧС 5 января принимали участие в аварийно-восстановительных работах, помогая строителям ремонтировать поврежденные оккупантами многоэтажки на Северной Салтовке в Харькове.

С помощью тяжелой инженерной техники спасатели разбирали поврежденные строительные конструкции, чтобы заменить их новыми, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Отмечается, что работы проводились на трех девятиэтажках на улицах Метростроителей и Натальи Ужвий. В них было задействовано 16 чрезвычайников и 8 единиц техники ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области