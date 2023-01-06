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На Северной Салтовке взялись за ремонт трех разбитых девятиэтажек (фото)

Происшествия 08:42   06.01.2023
Елена Нагорная
На Северной Салтовке взялись за ремонт трех разбитых девятиэтажек (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Подразделения ГСЧС 5 января принимали участие в аварийно-восстановительных работах, помогая строителям ремонтировать поврежденные оккупантами многоэтажки на Северной Салтовке в Харькове.

С помощью тяжелой инженерной техники спасатели разбирали поврежденные строительные конструкции, чтобы заменить их новыми, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Отмечается, что работы проводились на трех девятиэтажках на улицах Метростроителей и Натальи Ужвий. В них было задействовано 16 чрезвычайников и 8 единиц техники ГСЧС.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 08:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения ГСЧС 5 января принимали участие в аварийно-восстановительных работах, помогая строителям ремонтировать поврежденные оккупантами многоэтажки на Северной Салтовке в Харькове.".