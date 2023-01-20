Жителям Харькова выдали масляные обогреватели: кто получил
Обогреватели, приобретенные при содействии Христианской церкви «Искупление», вручили жителям самого разбитого обстрелами района Харькова — Северной Салтовки.
Обогреватели получили харьковчане, чьи квартиры пострадали в результате вражеских обстрелов, сообщили в горсовете.
«Салтовский район — один из наиболее пострадавших за это время. Городские власти и представители волонтерских движений делают все возможное для поддержки и обеспечения условий жизни харьковчан, которые в этом нуждаются», — прокомментировал такую «гуманитарку» директор Департаменте по работе с общественными объединениями мэрии Никита Стерин.
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Отметим, что в части домов на Северной Салтовке — особо пострадавших от обстрелов — нет отопления. Окна во многих домах забиты OSB. График отключений электричества здесь действует также, как и для всего региона. Бывают и экстренные отключения.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 17:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обогреватели, приобретенные при содействии Христианской церкви «Искупление», вручили жителям самого разбитого обстрелами района Харькова — Северной Салтовки".