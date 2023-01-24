В Харькове на пожарах спасли двух мужчин и женщину
По информации ГСЧС, за прошедшие сутки в Харькове случились два пожара, в которых могли пострадать или даже погибнуть люди.
Из-за короткого замыкания электросети 23 января загорелся дом в Киевском районе Харькова. ЧП случилось на улице Чуйковской, 12, в 18:14.
«Горели жилая комната и деревянные перекрытия. Во время проведения разведки спасатели 27 ГСПЧ вместе с коллегами из 21-й ГСПЧ из Кременной на Луганщине спасли 68-летнего хозяина дома и его 34-летнего сына. Огонь был ликвидирован в 19:52», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй пожар, который мог стоить жизни харьковчанке, произошел на ул. Ахсарова, 20. Тушить огонь спасатели выехали в 21:00 23 января.
«Горела квартира на 5-м этаже жилого 16-этажного дома. В очаге пожара пожарные обнаружили 75-летнюю женщину, которая страдала от дыма. Ее немедленно вынесли на свежий воздух и спасли жизнь», — отметили спасатели.
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Огонь полностью ликвидировали в 22:34. Причину пожара еще устанавливают.
Также в ГУ ГСЧС Украины сообщили о пострадавшем в результате пожара в поселке Константиновка на Красноградщине. Там после пожара в частном доме 59-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами ног. Предполагают, что пожар начался, потому что пострадавший курил в постели.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГСЧС, за прошедшие сутки в Харькове случились два пожара, в которых могли пострадать или даже погибнуть люди".