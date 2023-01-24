У Харкові на пожежах врятували двох чоловіків та жінку

За інформацією ДСНС, минулої доби в Харкові трапилися дві пожежі, в яких могли постраждати або навіть загинути люди.

Через коротке замикання електромережі 23 січня спалахнув будинок у Київському районі Харкова. НП сталася на вулиці Чуйківській, 12, о 18:14.

“Горіли житлова кімната та дерев’яне перекриття. Під час проведення розвідки рятувальники 27- ДРПЧ разом з колегами із 21-ї ДРПЧ з м. Кремінна Луганщини врятували 68-річного господаря оселі та його 34-річного сина. Вогонь ліквідували о 19:52. Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замкнення електромережі”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Друга пожежа, яка могла коштувати життя харків’янці, сталася на вул. Ахсарова, 20. Гасити вогонь рятувальники виїхали о 21:00 23 січня.

“Горіла квартира на 5-му поверсі житлового 16-типоверхового будинку. В осередку пожежі вогнеборці виявили 75-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя”, – зазначили рятувальники.

Вогонь повністю ліквідували о 22:34. Причину пожежі встановлюють.

Також у ГУ ДСНС України повідомили про постраждалого внаслідок пожежі в селищі Костянтинівка на Красноградщині. Там після пожежі у приватному будинку 59-річного чоловіка доправили до лікарні з опіками ніг. Припускають, що пожежа почалася, бо постраждалий палив у ліжку.