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На Харківщині горіли зерносховище, склад та будинки, є поранені – ДСНС (фото)

Події 09:47   24.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині горіли зерносховище, склад та будинки, є поранені – ДСНС (фото)

Рятувальники ДСНС повідомили про масштабні наслідки російських обстрілів Харківської області минулої доби. У регіоні виникло чотири пожежі, також є багато руйнувань та постраждалі.

Троє людей постраждали на території Вовчанської громади, поінформували в ДСНС.

“На території Вовчанської громади пошкоджень та руйнацій зазнали 20 об’єктів у самому м. Вовчанську та с. Вовчанські Хутори. Це 13 приватних домоволодінь, дві житлові двоповерхівки, два приватних підприємства, навчальний заклад, будинок культури, магазин. Троє людей отримали травми”, — повідомили рятувальники.

Наслідки обстрілів Харківської області 23-24 січня фото ДСНС 4

Також на Вовчанщині виникла пожежа.

“О 19:55 рятувальники 47-ДРПЧ з м. Вовчанська та 44-ї ДПРЧ з м. Гірське Луганської області виїхали на гасіння пожежі у с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади, що трапилась внаслідок обстрілу. Там горіла приватна господарча споруда та 2 транспортних засоби на площі 70 кв.м. Вогонь загасили о 20:35”, – проінформувала пресслужба ДСНС.

Також великі пожежі виникли у Великобурлуцькій громаді 23 січня вдень та вночі на 24 січня – у Куп’янську.

Пожежа у Куп'янську 24 січня - фото ДСНС

“Близько 14:00 с. Григорівка Великобурлуцької громади була атакована ворожою артилерією. Виникли дві пожежі. На території приватного будинку горіла господарська споруда та гараж на площі 100 кв. м. Також на території приватного підприємства горіла будівля зернотоку на площі 70 кв. м”, – зазначили у зведенні ДСНС.

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Обидві пожежі ліквідували менш ніж за дві години.

Наслідки обстрілів Харківської області 23-24 січня фото ДСНС 2

Щодо НП у Куп’янську, то там вогонь охопив торговельно-складську будівлю на площі близько 800 квадратних метрів.

Наслідки обстрілу Харківської області 23-24 січня фото ДСНС

На місце виїхали п’ять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Пожежа почалася близько 23:00 23 січня, а повністю погасити її змогли лише до ранку.

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    • Наслідки обстрілів Харківської області 23-24 січня фото ДСНС 3

    Також у Куп’янську та Дворічній пошкоджено два приватні будинки. У цих випадках постраждалих немає.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 09:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили про масштабні наслідки російських обстрілів Харківської області минулої доби. У регіоні виникло чотири пожежі, також є багато руйнувань та постраждалі".