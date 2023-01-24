На Харьковщине горели зернохранилище, склад и дома, есть раненые — ГСЧС (фото)

Спасатели ГСЧС сообщили о масштабных последствиях российских обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. В регионе возникло четыре пожара, также есть много разрушений и пострадавшие.

Трое человек пострадали на территории Волчанской громады, проинформировали в ГСЧС.

«На территории Волчанской громады повреждения и разрушения получили 20 объектов в самом г. Волчанске и с. Волчанские Хутора. Это 13 частных домовладений, две жилых двухэтажки, два частных предприятия, учебное заведение, дом культуры, магазин. Три человека получили травмы», — сообщили спасатели.

Также на Волчанщине возник пожар.

«В 19:55 спасатели 47-ДРПЧ из г. Волчанска и 44-й ДРПЧ из г. Горное Луганской области выехали на тушение пожара в с. Волчанские Хутора Волчанской громады, произошедшего в результате обстрела. Там горела частная хозяйственная постройка и два транспортных средства на площади 70 кв.м. Огонь потушили в 20:35», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Также крупные пожары возникли в Великобурлукской громаде 23 января днем и ночью на 24 января — в Купянске.

«Около 14:00 с. Григоровка Великобурлукской громады было атаковано вражеской артиллерией. Возникли два пожара. На территории частного дома горела хозяйственная постройка и гараж на площади 100 кв. м. Также на территории частного предприятия горело здание зернотока на площади 70 кв. м», — отметили в сводке ГСЧС.

Оба пожара ликвидировали менее, чем за два часа.

Что касается ЧП в Купянске, то там огонь охватил торгово-складское здание на площади около 800 квадратных метров.

На место выехали пять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. Пожар начался около 23:00 23 января, а полностью погасить его смогли только к утру.

Также в Купянске и Двуречной повреждены два частных дома. В этих случаях пострадавших нет.