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Армия РФ разрушила дома и оздоровительный комплекс на Харьковщине — ГСЧС

Происшествия 08:15   25.01.2023
Оксана Горун
Армия РФ разрушила дома и оздоровительный комплекс на Харьковщине — ГСЧС

В сводке ЧП за минувшие сутки спасатели сообщили о 14 пожарах на Харьковщине. Ни один из них не был связан с боевыми действиями.

Тем не менее на территории области есть разрушения из-за очередных обстрелов.

«Четыре раза спасатели выезжали на проверку территорий, пострадавших от вражеских обстрелов: поселок Купянск-Узловой, поселок Двуречная, город Купянск и город Волчанск. Выявлены повреждения трех частных домовладений, оздоровительного комплекса и электросети. Пострадавшие и пожары не зафиксированы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Спасатели проинформировали, что пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 430 взрывоопасных предметов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 08:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке ЧП за минувшие сутки спасатели сообщили о 14 пожарах на Харьковщине. Ни один из них не был связан с боевыми действиями".