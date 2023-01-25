Армия РФ разрушила дома и оздоровительный комплекс на Харьковщине — ГСЧС
В сводке ЧП за минувшие сутки спасатели сообщили о 14 пожарах на Харьковщине. Ни один из них не был связан с боевыми действиями.
Тем не менее на территории области есть разрушения из-за очередных обстрелов.
«Четыре раза спасатели выезжали на проверку территорий, пострадавших от вражеских обстрелов: поселок Купянск-Узловой, поселок Двуречная, город Купянск и город Волчанск. Выявлены повреждения трех частных домовладений, оздоровительного комплекса и электросети. Пострадавшие и пожары не зафиксированы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Спасатели проинформировали, что пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 430 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке ЧП за минувшие сутки спасатели сообщили о 14 пожарах на Харьковщине. Ни один из них не был связан с боевыми действиями".