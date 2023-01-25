Армія РФ зруйнувала будинки та оздоровчий комплекс на Харківщині – ДСНС

У зведенні НП за минулу добу рятувальники повідомили про 14 пожеж на Харківщині. Жодна з них не була пов’язана з бойовими діями.

Проте на території області є руйнування через чергові обстріли.

“Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів: селище Куп’янськ-Вузловий, селище Дворічна, місто Куп’янськ та місто Вовчанськ. Виявлено пошкодження трьох приватних домоволодінь, оздоровчого комплексу та електромережі. Постраждалих і пожеж не зафіксовано”, – відзначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники поінформували, що піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 430 вибухонебезпечних предметів.