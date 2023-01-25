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Армія РФ зруйнувала будинки та оздоровчий комплекс на Харківщині – ДСНС

Події 08:15   25.01.2023
Оксана Горун
Армія РФ зруйнувала будинки та оздоровчий комплекс на Харківщині – ДСНС

У зведенні НП за минулу добу рятувальники повідомили про 14 пожеж на Харківщині. Жодна з них не була пов’язана з бойовими діями.

Проте на території області є руйнування через чергові обстріли.

“Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів: селище Куп’янськ-Вузловий, селище Дворічна, місто Куп’янськ та місто Вовчанськ. Виявлено пошкодження трьох приватних домоволодінь, оздоровчого комплексу та електромережі. Постраждалих і пожеж не зафіксовано”, – відзначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Рятувальники поінформували, що піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 430 вибухонебезпечних предметів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні НП за минулу добу рятувальники повідомили про 14 пожеж на Харківщині. Жодна з них не була пов’язана з бойовими діями".