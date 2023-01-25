Армія РФ зруйнувала будинки та оздоровчий комплекс на Харківщині – ДСНС
У зведенні НП за минулу добу рятувальники повідомили про 14 пожеж на Харківщині. Жодна з них не була пов’язана з бойовими діями.
Проте на території області є руйнування через чергові обстріли.
“Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів: селище Куп’янськ-Вузловий, селище Дворічна, місто Куп’янськ та місто Вовчанськ. Виявлено пошкодження трьох приватних домоволодінь, оздоровчого комплексу та електромережі. Постраждалих і пожеж не зафіксовано”, – відзначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Рятувальники поінформували, що піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 430 вибухонебезпечних предметів.
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Ви читали новину: «Армія РФ зруйнувала будинки та оздоровчий комплекс на Харківщині – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні НП за минулу добу рятувальники повідомили про 14 пожеж на Харківщині. Жодна з них не була пов’язана з бойовими діями".