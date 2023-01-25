Будет заниматься закупками. У мэра Харькова Терехова – новый заместитель

Депутаты Харьковского городского совета утвердили Дмитрия Исаева на должность заместителя городского головы по стратегическому развитию города, сообщила мэрия Харькова.

Это решение приняли сегодня, 25 января, на пленарном заседании внеочередной сессии горсовета. Назначение одобрили 73 депутата.

Среди основных задач нового заместителя – оптимизация тендерных закупок, проведение аудита коммунальных предприятий и работа с их активами, сообщил мэр Игорь Терехов.

Исполнять свои обязанности Дмитрий Исаев начнет завтра, 26 января.

Справка. Дмитрий Исаев окончил с отличием Харьковский институт бизнеса и Харьковский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет степень кандидата экономических наук. Общий стаж работы составляет более 28 лет. С ноября 1998 г. по август 2005 г. работал на ГП «Завод им. Малышева», где более пяти лет занимал должность главного бухгалтера. С августа 2005 г. по июль 2020 г. работал на руководящих должностях в АО «Харьковоблэнерго». С января по декабрь 2021 г. занимал должность эксперта по энергоэффективности нетрадиционных и возобновляемых видов энергии в ГП «Нефтегаз-энергосервис» НАК «Нефтегаз Украины». С декабря 2021 г. по январь 2023 г. работал главным бухгалтером АО «Харьковоблэнерго».

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