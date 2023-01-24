Терехов показал Северную Салтовку верховному комиссару ООН по делам беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 24 января в Харькове осмотрел разрушения на Северной Салтовке, ознакомился с ходом ремонтных работ и пообщался с жильцами поврежденных домов.

Филиппо Гранди отметил, что глубоко поражен увиденным, хотя уже успел побывать в Днепре, Николаеве и Запорожье, и заверил харьковчан в дальнейшей поддержке со стороны ООН, передает Харьковский горсовет.

«Все города подверглись сильным разрушениям, поэтому ООН и другие международные организации помогают в оказании первой помощи тем, кто пострадал. Мы выделяем средства нуждающимся, передаем гуманитарные наборы, оказываем психологическую поддержку», — рассказал Гранди.

«Харьков колоссально пострадал: более 4,5 тысяч домов повреждены, 500 из них не подлежат восстановлению. Но мы стараемся реконструировать жилье, где это возможно. Хотелось бы это сделать как можно быстрее, но есть трудности с финансами», — отметил городской голова Игорь Терехов.

Также делегация во главе с Гранди посетила Центр предоставления административных услуг г. Харькова и ознакомилась с работой пунктов регистрации БФ «Право на защиту» на получение денежной помощи.



Фото: Харьковский горсовет