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Терехов показав Північну Салтівку верховному комісару ООН у справах біженців

Політика 20:37   24.01.2023
Олена Нагорна
Терехов показав Північну Салтівку верховному комісару ООН у справах біженців

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 24 січня у Харкові оглянув руйнування на Північній Салтівці, ознайомився з перебігом ремонтних робіт та поспілкувався з мешканцями пошкоджених будинків.

Філіппо Гранді зазначив, що глибоко вражений побаченим, хоча вже встиг побувати у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі, і запевнив харків’ян у подальшій підтримці з боку ООН, повідомляє Харківська міськрада.

“Усі міста зазнали сильних руйнувань, саме тому ООН та інші міжнародні організації допомагають у наданні першої допомоги тим, хто постраждав. Ми виділяємо кошти нужденним, передаємо гуманітарні набори, надаємо психологічну підтримку”, – розповів Гранді.

“Харків колосально постраждав: понад 4,5 тисячі будинків пошкоджені, 500 з них не підлягають відновленню. Але ми намагаємося реконструювати житло, де це можливо. Хотілося б це зробити якомога швидше, але є труднощі з фінансами”, – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Також делегація на чолі з Гранді відвідала Центр надання адміністративних послуг м. Харкова та ознайомилася з роботою пунктів реєстрації БФ “Право на захист” на отримання грошової допомоги.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 20:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 24 січня у Харкові оглянув руйнування на Північній Салтівці, ознайомився з перебігом ремонтних робіт та поспілкувався з мешканцями пошкоджених будинків.".