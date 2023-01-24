Терехов показав Північну Салтівку верховному комісару ООН у справах біженців

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 24 січня у Харкові оглянув руйнування на Північній Салтівці, ознайомився з перебігом ремонтних робіт та поспілкувався з мешканцями пошкоджених будинків.

Філіппо Гранді зазначив, що глибоко вражений побаченим, хоча вже встиг побувати у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі, і запевнив харків’ян у подальшій підтримці з боку ООН, повідомляє Харківська міськрада.

“Усі міста зазнали сильних руйнувань, саме тому ООН та інші міжнародні організації допомагають у наданні першої допомоги тим, хто постраждав. Ми виділяємо кошти нужденним, передаємо гуманітарні набори, надаємо психологічну підтримку”, – розповів Гранді.

“Харків колосально постраждав: понад 4,5 тисячі будинків пошкоджені, 500 з них не підлягають відновленню. Але ми намагаємося реконструювати житло, де це можливо. Хотілося б це зробити якомога швидше, але є труднощі з фінансами”, – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Також делегація на чолі з Гранді відвідала Центр надання адміністративних послуг м. Харкова та ознайомилася з роботою пунктів реєстрації БФ “Право на захист” на отримання грошової допомоги.



Фото: Харківська міськрада