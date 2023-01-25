Займатиметься закупівлями. У мера Харкова Терехова – новий заступник

Депутати Харківської міської ради затвердили Дмитра Ісаєва на посаду заступника міського голови із стратегічного розвитку міста, повідомила мерія Харкова.

Це рішення прийняли сьогодні, 25 січня, на пленарному засіданні позачергової сесії міськради. За призначення проголосували 73 депутати.

Серед основних завдань нового заступника – оптимізація тендерних закупівель, проведення аудиту комунальних підприємств та робота з їхніми активами, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Виконувати свої обов’язки Дмитро Ісаєв почне завтра, 26 січня.

Довідка. Дмитро Ісаєв закінчив з відзнакою Харківський інститут бізнесу та Харківський державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит». Має науковий ступінь кандидата економічних наук. Загальний стаж роботи складає понад 28 років. З листопада 1998 р. по серпень 2005 р. працював на ДП «Завод ім. Малишева», де понад п’ять років обіймав посаду головного бухгалтера. З серпня 2005 р. по липень 2020 р. працював на керівних посадах в АТ «Харківобленерго». З січня по грудень 2021 р. займав посаду експерта з енергоефективності нетрадиційних та відновлювальних видів енергії у ДП «Нафтогаз-енергосервіс» НАК «Нафтогаз України». З грудня 2021 р. по січень 2023 р. працював головним бухгалтером АТ «Харківобленерго».