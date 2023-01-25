«Есть опасность ракетных ударов», — Синегубов призывает находиться в укрытиях

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об опасности ракетных ударов.

«Внимание, жители Харькова и области. Есть опасность ракетных ударов. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях», — написал Синегубов в Telegram.

Напомним, что в 21:52 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога. Около 22:00 в Лозовском районе были замечены российские беспилотники Shahed, а в 22:35 — в районе поселка Песочин под Харьковом, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.