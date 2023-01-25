Live
  • Среда 25.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🔴

«Есть опасность ракетных ударов», — Синегубов призывает находиться в укрытиях

Происшествия 22:33   25.01.2023
Елена Нагорная
«Есть опасность ракетных ударов», — Синегубов призывает находиться в укрытиях Фото: Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об опасности ракетных ударов.

«Внимание, жители Харькова и области. Есть опасность ракетных ударов. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях», — написал Синегубов в Telegram.

Напомним, что в 21:52 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога. Около 22:00 в Лозовском районе были замечены российские беспилотники Shahed, а в 22:35 в районе поселка Песочин под Харьковом, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:39
Бесплатные дрова от «Укрзалізниці» получили две громады Харьковщины
21:21
О разрушениях от обстрелов за сутки рассказал начальник Харьковского гарнизона
20:47
На встречу Синегубова и Терехова с генералом США не пригласили военных — Доник
19:54
Раненые волонтеры рассказали, как попали под обстрел на въезде в Липцы (видео)
19:24
20 машин скорой помощи и «госпиталь на колесах» получила Харьковщина (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Есть опасность ракетных ударов», — Синегубов призывает находиться в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 22:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об опасности ракетных ударов.".