«Есть опасность ракетных ударов», — Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: Олег Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об опасности ракетных ударов.
«Внимание, жители Харькова и области. Есть опасность ракетных ударов. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях», — написал Синегубов в Telegram.
Напомним, что в 21:52 на Харьковщине была объявлена воздушная тревога. Около 22:00 в Лозовском районе были замечены российские беспилотники Shahed, а в 22:35 — в районе поселка Песочин под Харьковом, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об опасности ракетных ударов.".