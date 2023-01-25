“Є небезпека ракетних ударів”, – Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає про небезпеку ракетних ударів.
“Увага, жителі Харкова та області. Є небезпека ракетних ударів. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях”, – написав Синєгубов у Telegram.
Нагадаємо, що о 21:52 на Харківщині було оголошено повітряну тривогу. Близько 22:00 у Лозівському районі були помічені російські безпілотники Shahed, а о 22:35 – в районі селища Пісочин під Харковом, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 22:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає про небезпеку ракетних ударів.".