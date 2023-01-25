На Харьковщине в лицее нашли 500 российских учебников – Прокуратура

На освобожденной от рф территории Купянщины обнаружили очередную партию российских учебников, сообщила Харьковская областная прокуратура.

25 января прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области осмотрели помещение Петропавловского лицея. Они нашли и изъяли учебники страны-агрессора для дошкольного и школьного возраста, всего около 500 экземпляров.



Среди выявленного – учебники по русскому языку и истории рф.

Также нашли организационно распорядительные документы по организации работы лицея с оккупационной администрацией.

Российские учебники добавят к уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.

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