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На Харьковщине в лицее нашли 500 российских учебников – Прокуратура

Общество 16:34   25.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине в лицее нашли 500 российских учебников – Прокуратура

На освобожденной от рф территории Купянщины обнаружили очередную партию российских учебников, сообщила Харьковская областная прокуратура.

25 января прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области осмотрели помещение Петропавловского лицея. Они нашли и изъяли учебники страны-агрессора для дошкольного и школьного возраста, всего около 500 экземпляров.

Среди выявленного – учебники по русскому языку и истории рф.

Также нашли организационно распорядительные документы по организации работы лицея с оккупационной администрацией.

Российские учебники добавят к уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 16:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На освобожденной от рф территории Купянщины обнаружили очередную партию российских учебников, сообщила Харьковская областная прокуратура.".