На Харьковщине в лицее нашли 500 российских учебников – Прокуратура
На освобожденной от рф территории Купянщины обнаружили очередную партию российских учебников, сообщила Харьковская областная прокуратура.
25 января прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области осмотрели помещение Петропавловского лицея. Они нашли и изъяли учебники страны-агрессора для дошкольного и школьного возраста, всего около 500 экземпляров.
Среди выявленного – учебники по русскому языку и истории рф.
Также нашли организационно распорядительные документы по организации работы лицея с оккупационной администрацией.
Российские учебники добавят к уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) как вещественные доказательства.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На освобожденной от рф территории Купянщины обнаружили очередную партию российских учебников, сообщила Харьковская областная прокуратура.".