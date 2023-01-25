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На Харківщині у ліцею знайшли 500 російських підручників – Прокуратура

Суспільство 16:34   25.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині у ліцею знайшли 500 російських підручників – Прокуратура

На звільненій від рф території Куп’янщини виявили чергову партію російських підручників, повідомила Харківська обласна прокуратура.

25 січня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області оглянули помешкання Петропавлівського ліцею. Вони знайшли та вилучили підручники країни-агресора для дошкільного та шкільного віку, всього близько 500 екземплярів.

Серед виявленого – підручники з російської мови та історії рф.

Також знайшли розпорядчі документи щодо організації роботи ліцею з окупаційною адміністрацією.

Російські підручники додадуть до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 16:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На звільненій від рф території Куп’янщини виявили чергову партію російських підручників, повідомила Харківська обласна прокуратура.".