О разрушениях от обстрелов за сутки рассказал начальник Харьковского гарнизона

25 января российские военные обстреляли в Харьковской области город Купянск, поселок Двуречная, а также села Кругляковка и Стрелечья.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

В Купянске, по его словам, в результате обстрелов повреждены четыре частных дома и хозяйственная постройка, в Двуречной — произошел пожар в частном доме, а в Кругляковке — также поврежден частный дом.

Кроме этого, спасатели выезжали в город Волчанск, который враг обстреливал 24 января.

«Там зафиксированы разрушения частных домов, пятиэтажного многоквартирного дома, двухэтажного многоквартирного дома, местного образовательного учреждения и здания предприятия», — рассказал Мельник.