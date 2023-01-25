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О разрушениях от обстрелов за сутки рассказал начальник Харьковского гарнизона

Происшествия 21:21   25.01.2023
Елена Нагорная
О разрушениях от обстрелов за сутки рассказал начальник Харьковского гарнизона

25 января российские военные обстреляли в Харьковской области город Купянск, поселок Двуречная, а также села Кругляковка и Стрелечья.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

В Купянске, по его словам, в результате обстрелов повреждены четыре частных дома и хозяйственная постройка, в Двуречной — произошел пожар в частном доме, а в Кругляковке — также поврежден частный дом.

Кроме этого, спасатели выезжали в город Волчанск, который враг обстреливал 24 января.

«Там зафиксированы разрушения частных домов, пятиэтажного многоквартирного дома, двухэтажного многоквартирного дома, местного образовательного учреждения и здания предприятия», — рассказал Мельник.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 21:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 января российские военные обстреляли в Харьковской области город Купянск, поселок Двуречная, а также села Кругляковка и Стрелечья.".