Волчанск, Стрелечью и 9 населенных пунктов обстреляли на Харьковщине — Генштаб
Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении оккупанты обороняются. Враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.
На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, вражеских наступательных группировок не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечья.
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Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".