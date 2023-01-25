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Волчанск, Стрелечью и 9 населенных пунктов обстреляли на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:27   25.01.2023
Елена Нагорная
Волчанск, Стрелечью и 9 населенных пунктов обстреляли на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении оккупанты обороняются. Враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, вражеских наступательных группировок не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечья.

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Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, добавили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".