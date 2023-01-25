Волчанск, Стрелечью и 9 населенных пунктов обстреляли на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении оккупанты обороняются. Враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, вражеских наступательных группировок не обнаружено. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечья.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, добавили в Генштабе.