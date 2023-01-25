Генштаб: Вовчанськ, Стрілечу і ще 9 населених пунктів обстріляли на Харківщині

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку окупанти обороняються. Ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча.

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Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, додали у Генштабі.