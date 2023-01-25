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Генштаб: Вовчанськ, Стрілечу і ще 9 населених пунктів обстріляли на Харківщині

Події 18:27   25.01.2023
Олена Нагорна
Генштаб: Вовчанськ, Стрілечу і ще 9 населених пунктів обстріляли на Харківщині

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку окупанти обороняються. Ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча.

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Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, додали у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 18:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".