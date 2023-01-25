Про руйнування від обстрілів за добу розповів начальник Харківського гарнізону
Фото: кадр із відео
25 січня російські військові обстріляли в Харківській області місто Куп’янськ, селище Дворічна, а також села Кругляківка та Стрілеча.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
У Куп’янську, за його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки та господарську споруду, у Дворічній – сталася пожежа у приватному будинку, а у Кругляківці – також пошкоджено приватний будинок.
Крім цього, рятувальники виїжджали до міста Вовчанськ, яке ворог обстрілював 24 січня.
“Там зафіксовані руйнування приватних будинків, п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, двоповерхового багатоквартирного будинку, місцевий освітній заклад та будівлі підприємства”, – розповів Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 21:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 січня російські військові обстріляли в Харківській області місто Куп’янськ, селище Дворічна, а також села Кругляківка та Стрілеча.".