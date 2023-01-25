Раненые волонтеры рассказали, как попали под обстрел на въезде в Липцы (видео)

Двое священнослужителей-волонтеров, пострадавших в результате вражеского обстрела села Липцы под Харьковом 24 января, находятся в состоянии средней тяжести. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, когда ехали составлять списки на гуманитарную помощь.

59-летний отец Виталий был за рулем и вместе с двумя соцработницами и монахиней Ольгой находился на въезде в село после украинского блокпоста, когда начался обстрел, пишет «Суспільне Харків».

«И взрывом толкнуло, наверное, потому что началась неуверенность такая, не мог держать себя на ногах, поплыло все. Тогда все уже было не очень понятно, мы выскочили из машины, там еще начало «прилетать». Нас затащили в подвал, перебинтовали, вывезли в Борщевую, туда вызвали скорую. Потом привезли в больницу и начали делать операции, доставать обломки из суставов руки, и мелкие были, позашивали», — рассказывает отец Виталий.

По словам врача-нейрохирурга Виктора Матвийчука, у мужчины повреждения мозга и конечностей.

46-летняя сестра Дарья в Липцы ехала впервые: хотели собрать списки для психологических консультаций, женщина сама помогает людям в кризисных ситуациях. Во время обстрела она сидела на переднем сиденье рядом с водителем.

«Я почувствовала сильный шум и сильный удар руки, и живот начал очень сильно печь, и все повыскакивали. Я поползла от стороны водителя, на землю, как можно дальше от машины. Повреждения руки, ноги и живота. Врачи говорят выздоравливаю, внутренние органы не повреждены. Я думаю, я вернусь к своей работе», — уверяет Дарья.

«Ей очень повезло, потому что еще один-два сантиметра — и ранения могли быть фатальными. Мы стабилизировали состояние, и пациентка движется к выздоровлению», — отметил врач-интерн отделения хирургии Иван Пархоменко.

По словам медиков, угрозы жизням обоих раненых нет — в больнице они пробудут несколько недель.