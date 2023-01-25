Поранені волонтери розповіли, як потрапили під обстріл у Липцях (відео)

Двоє священнослужителів-волонтерів, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу села Липці під Харковом 24 січня, перебувають у стані середньої тяжкості. Чоловік і жінка зазнали осколкових поранень, коли їхали складати списки на гуманітарну допомогу.

59-річний отець Віталій був за кермом і разом із двома соцпрацівницями та монахинею Ольгою перебував на в’їзді до села після українського блокпоста, коли почався обстріл, пише “Суспільне Харків”.

“Й вибухом штовхнуло, напевно, бо почалась невпевненість така, не міг тримати себе на ногах, поплило все. Тоді все вже було не дуже зрозуміло, ми вискочили з машини, там ще почало “прилітати”. Нас затягли в підвал, перебинтували, вивезли до Борщової, туди викликали швидку. Потім привезли в лікарню й почали робити операції, діставати уламки з суглобів руки, й дрібненькі були, позашивали”, – розповідає отець Віталій.

За словами лікаря-нейрохірурга Віктора Матвійчука, у чоловіка ушкодження мозку та кінцівок.

46-річна сестра Дар’я до Липців їхала вперше: хотіли зібрати списки для психологічних консультацій, жінка сама допомагає людям у кризових ситуаціях. Під час обстрілу вона сиділа на передньому сидінні поруч із водієм.

“Я відчула сильний шум і сильний удар руки, й живіт почав дуже сильно пекти, і всі повискакували. Я поповзла від сторони водія, на землю, якомога далі від машини. Пошкодження руки, ноги й живота. Лікарі кажуть одужаю, внутрішні органи не пошкоджені. Я думаю, я повернуся до своєї роботи”, – запевняє Дар’я.

“Їй дуже пощастило, бо ще один-два сантиметри — і поранення могли бути фатальними. Ми стабілізувати стан, і пацієнтка рухається до одужання”, – зазначив лікар-інтерн відділення хірургії Іван Пархоменко.

За словами медиків, загрози життям обох поранених немає – у лікарні вони пробудуть кілька тижнів.