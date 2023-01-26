Песни под гитару и собаки в окопах: 92 ОМБр поделилась видео с передовой
«Хочу домой, но хочу тогда, когда освободим Украину», — говорят защитники Харьковщины из 92 ОМБр.
Видео с передовой опубликовали на странице бригады имени атамана Ивана Сирко в facebook.
В видео воины бригады делятся мыслями и эмоциями с передовой. Украину в составе 92 ОМБр сейчас защищают не только профессиональные военные, но и недавние гражданские, взявшие в руки оружие после полномасштабного вторжения РФ. Среди воинов в видеоролике — сотрудник атомной станции, мастер лесных культур, специалисты сферы сельского хозяйства.
«Здесь все – начиная от Волыни и заканчивая Луганском», — говорят о географии сослуживцев в ОМБр.
«Страх есть у каждого человека, но мы защищаем свою землю и держимся до конца», — признался, находясь в окопе, один из защитников, ранее работавший в лесхозе.
Читайте также: За Днепр: защитники Харьковщины из 92-й ОМБр отомстили врагу у Сватово (видео)
«Будет мирное время, я сложу оружие и уйду домой. Буду жить, как жил. А сегодня я буду воевать. Хочу домой, но хочу домой тогда, когда освободим Украину», — объясняет его сослуживец.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Песни под гитару и собаки в окопах: 92 ОМБр поделилась видео с передовой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Хочу домой, но хочу тогда, когда освободим Украину», — говорят защитники Харьковщины из 92 ОМБр".