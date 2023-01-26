Песни под гитару и собаки в окопах: 92 ОМБр поделилась видео с передовой

«Хочу домой, но хочу тогда, когда освободим Украину», — говорят защитники Харьковщины из 92 ОМБр.

Видео с передовой опубликовали на странице бригады имени атамана Ивана Сирко в facebook.

В видео воины бригады делятся мыслями и эмоциями с передовой. Украину в составе 92 ОМБр сейчас защищают не только профессиональные военные, но и недавние гражданские, взявшие в руки оружие после полномасштабного вторжения РФ. Среди воинов в видеоролике — сотрудник атомной станции, мастер лесных культур, специалисты сферы сельского хозяйства.

«Здесь все – начиная от Волыни и заканчивая Луганском», — говорят о географии сослуживцев в ОМБр.

«Страх есть у каждого человека, но мы защищаем свою землю и держимся до конца», — признался, находясь в окопе, один из защитников, ранее работавший в лесхозе.

«Будет мирное время, я сложу оружие и уйду домой. Буду жить, как жил. А сегодня я буду воевать. Хочу домой, но хочу домой тогда, когда освободим Украину», — объясняет его сослуживец.