Пісні під гітару та собаки в окопах: 92 ОМБр поділилася відео з передової

“Хочу додому, але хочу тоді, коли звільнимо Україну”, – кажуть захисники Харківщини з 92 ОМБр.

Відео з передової опублікували на сторінці бригади імені отамана Івана Сірка у Фейсбуці.

У відео воїни бригади діляться думками та емоціями з передової. Україну у складі 92 ОМБр зараз захищають не лише професійні військові, а й нещодавні цивільні, які взяли до рук зброю після повномасштабного вторгнення РФ. Серед воїнів у відеоролику – співробітник атомної станції, майстер лісових культур, спеціалісти сфери сільського господарства.

“Тут усі – починаючи від Волині й закінчуючи Луганськом”, – кажуть про географію товаришів по службі в ОМБр.

“Страх має кожна людина, але ми захищаємо свою землю та тримаємося до кінця”, — зізнався, перебуваючи в окопі, один із захисників, який раніше працював у лісгоспі.

“Буде мирний час, я складу зброю та піду додому. Житиму, як жив. А сьогодні я воюватиму. Хочу додому, але хочу додому тоді, коли звільнимо Україну”, — пояснює його товариш по службі.