За Дніпро: захисники Харківщини з 92-ї ОМБр помстилися ворогу (відео)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, спільно з підрозділом артилерійської аеророзвідки “Ахіллес” помстилися ворогові за ракетну атаку в Дніпрі.
Відео роботи українських захисників по особовому складу супротивника опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
“Кацапам” за місто Дніпро”, – написали військові на боєприпасі, яким ударили по ворогах.
Зазначається, що бійці відпрацювали по окупантах на Сватівському напрямку.
Читайте також: Захисники Харківщини із 92-ї ОМБр занурилися в купіль на Водохреще (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «За Дніпро: захисники Харківщини з 92-ї ОМБр помстилися ворогу (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 09:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, спільно з підрозділом артилерійської аеророзвідки “Ахіллес” помстилися ворогові за ракетну атаку в Дніпрі.".