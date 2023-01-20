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За Дніпро: захисники Харківщини з 92-ї ОМБр помстилися ворогу (відео)

Події 09:33   20.01.2023
Олена Нагорна
За Дніпро: захисники Харківщини з 92-ї ОМБр помстилися ворогу (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, спільно з підрозділом артилерійської аеророзвідки “Ахіллес” помстилися ворогові за ракетну атаку в Дніпрі.

Відео роботи українських захисників по особовому складу супротивника опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Кацапам” за місто Дніпро”, – написали військові на боєприпасі, яким ударили по ворогах.

Зазначається, що бійці відпрацювали по окупантах на Сватівському напрямку.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, спільно з підрозділом артилерійської аеророзвідки “Ахіллес” помстилися ворогові за ракетну атаку в Дніпрі.".