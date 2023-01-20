За Дніпро: захисники Харківщини з 92-ї ОМБр помстилися ворогу (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, спільно з підрозділом артилерійської аеророзвідки “Ахіллес” помстилися ворогові за ракетну атаку в Дніпрі.

Відео роботи українських захисників по особовому складу супротивника опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Кацапам” за місто Дніпро”, – написали військові на боєприпасі, яким ударили по ворогах.

Зазначається, що бійці відпрацювали по окупантах на Сватівському напрямку.