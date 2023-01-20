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За Днепр: защитники Харьковщины из 92-й ОМБр отомстили врагу у Сватово (видео)

Происшествия 09:33   20.01.2023
Елена Нагорная
За Днепр: защитники Харьковщины из 92-й ОМБр отомстили врагу у Сватово (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, совместно с подразделением артиллерийской аэроразведки «Ахиллес» отомстили врагу за ракетную атаку в Днепре.

Видео работы украинских защитников по личному составу противника опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Кацапам» за город Днепр», — написали военные на боеприпасе, которым ударили по врагам.

Отмечается, что бойцы отработали по оккупантам на Сватовском направлении.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, совместно с подразделением артиллерийской аэроразведки «Ахиллес» отомстили врагу за ракетную атаку в Днепре.".