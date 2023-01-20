За Днепр: защитники Харьковщины из 92-й ОМБр отомстили врагу у Сватово (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, совместно с подразделением артиллерийской аэроразведки «Ахиллес» отомстили врагу за ракетную атаку в Днепре.
Видео работы украинских защитников по личному составу противника опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Кацапам» за город Днепр», — написали военные на боеприпасе, которым ударили по врагам.
Отмечается, что бойцы отработали по оккупантам на Сватовском направлении.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 09:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующейся в Харьковской области, совместно с подразделением артиллерийской аэроразведки «Ахиллес» отомстили врагу за ракетную атаку в Днепре.".