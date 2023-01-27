На Харьковщине зарезали женщину: полиция подозревает ранее судимого сожителя

В селе Тишенковка Красноградского района задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве сожительницы.

Следователи установили, что вечером 26 января между сожителями произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил 43-летнюю женщину ножом. От полученных травм она скончалась, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Мужчина скрывался, однако его таки задержали. Преступнику сообщили о подозрении и отправили его в СИЗО.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

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