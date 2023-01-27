На Харьковщине зарезали женщину: полиция подозревает ранее судимого сожителя
В селе Тишенковка Красноградского района задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве сожительницы.
Следователи установили, что вечером 26 января между сожителями произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил 43-летнюю женщину ножом. От полученных травм она скончалась, сообщили в облуправлении Нацполиции.
Мужчина скрывался, однако его таки задержали. Преступнику сообщили о подозрении и отправили его в СИЗО.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 18:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Тишенковка Красноградского района задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве сожительницы.".