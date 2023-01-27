На Харьковщине мужчина разбил могилы односельчан на кладбище

Ранее мужчина уже отбыл несколько сроков за решеткой за преступления против имущества, сообщила полиция Харьковской области.

17 декабря около 14:00 в отделении полиции № 1 Изюмского РУП узнали от жительницы села Васильевка, что на местном кладбище кто-то повредил две мраморные могилы.

Злоумышленником оказался 29-летний житель села Гусаровка Барвенковской территориальной громады, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

24 января мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.