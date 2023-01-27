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На Харьковщине мужчина разбил могилы односельчан на кладбище

Общество 16:00   27.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине мужчина разбил могилы односельчан на кладбище

Ранее мужчина уже отбыл несколько сроков за решеткой за преступления против имущества, сообщила полиция Харьковской области.

17 декабря около 14:00 в отделении полиции № 1 Изюмского РУП узнали от жительницы села Васильевка, что на местном кладбище кто-то повредил две мраморные могилы.

Злоумышленником оказался 29-летний житель села Гусаровка Барвенковской территориальной громады, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

24 января мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее мужчина уже отбыл несколько сроков за решеткой за преступления против имущества, сообщила полиция Харьковской области.".