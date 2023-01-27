На Харківщині чоловік потрощив могили односельців на цвинтарі

Раніше чоловік уже відбув кілька термінів за ґратами за злочини проти майна, повідомляє поліція Харківської області.

17 грудня близько 14:00 у відділенні поліції № 1 Ізюмського РУП дізналися від мешканки села Василівка, що на місцевому цвинтарі хтось пошкодив дві мармурові могили.

Зловмисником виявився 29-річний житель села Гусарівка Барвінківської територіальної громади, раніше неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

24 січня чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину.