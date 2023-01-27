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На Харківщині чоловік потрощив могили односельців на цвинтарі

Суспільство 16:00   27.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині чоловік потрощив могили односельців на цвинтарі

Раніше чоловік уже відбув кілька термінів за ґратами за злочини проти майна, повідомляє поліція Харківської області.

17 грудня близько 14:00 у відділенні поліції № 1 Ізюмського РУП дізналися від мешканки села Василівка, що на місцевому цвинтарі хтось пошкодив дві мармурові могили.

Зловмисником виявився 29-річний житель села Гусарівка Барвінківської територіальної громади, раніше неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

24 січня чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше чоловік уже відбув кілька термінів за ґратами за злочини проти майна, повідомляє поліція Харківської області.".