На Харківщині чоловік потрощив могили односельців на цвинтарі
Раніше чоловік уже відбув кілька термінів за ґратами за злочини проти майна, повідомляє поліція Харківської області.
17 грудня близько 14:00 у відділенні поліції № 1 Ізюмського РУП дізналися від мешканки села Василівка, що на місцевому цвинтарі хтось пошкодив дві мармурові могили.
Зловмисником виявився 29-річний житель села Гусарівка Барвінківської територіальної громади, раніше неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.
24 січня чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 16:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше чоловік уже відбув кілька термінів за ґратами за злочини проти майна, повідомляє поліція Харківської області.".