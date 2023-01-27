На Харківщині зарізали жінку: поліція підозрює раніше судимого співмешканця
У селі Тишенківка Красноградського району затримали раніше судимого чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.
Слідчі встановили, що увечері 26 січня між співмешканцями сталася сварка. Під час конфлікту чоловік вдарив 43-річну жінку ножем. Від отриманих травм вона померла, повідомили в облуправлінні Нацполіції.
Чоловік переховувався, проте його таки затримали. Злочинцю повідомили про підозру та відправили його до СІЗО.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 18:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Тишенківка Красноградського району затримали раніше судимого чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.".