На Харківщині зарізали жінку: поліція підозрює раніше судимого співмешканця

У селі Тишенківка Красноградського району затримали раніше судимого чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.

Слідчі встановили, що увечері 26 січня між співмешканцями сталася сварка. Під час конфлікту чоловік вдарив 43-річну жінку ножем. Від отриманих травм вона померла, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Чоловік переховувався, проте його таки затримали. Злочинцю повідомили про підозру та відправили його до СІЗО.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.