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На Харківщині зарізали жінку: поліція підозрює раніше судимого співмешканця

Події 18:40   27.01.2023
Олена Нагорна
На Харківщині зарізали жінку: поліція підозрює раніше судимого співмешканця

У селі Тишенківка Красноградського району затримали раніше судимого чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.

Слідчі встановили, що увечері 26 січня між співмешканцями сталася сварка. Під час конфлікту чоловік вдарив 43-річну жінку ножем. Від отриманих травм вона померла, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Чоловік переховувався, проте його таки затримали. Злочинцю повідомили про підозру та відправили його до СІЗО.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 18:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Тишенківка Красноградського району затримали раніше судимого чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.".