15 пьяных водителей остановили копы за одну ночь на Харьковщине
Фото: УПП в Харьковской области
В ночь на 28 января патрульные выявили на дорогах Харьковской области 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
На проспекте Льва Ландау в Харькове копы остановили Volkswagen, водитель которого нарушил ПДД. Прибор Drager показал 1.69 промилле алкоголя в крови, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На гражданина патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Ранее начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко сообщил, что за прошедшие сутки полицейские составили три админматериала в отношении пьяных водителей.
Новости по теме:
Вы читали новость: «15 пьяных водителей остановили копы за одну ночь на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 10:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 28 января патрульные выявили на дорогах Харьковской области 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.".