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15 пьяных водителей остановили копы за одну ночь на Харьковщине

Происшествия 10:38   28.01.2023
Елена Нагорная
15 пьяных водителей остановили копы за одну ночь на Харьковщине Фото: УПП в Харьковской области

В ночь на 28 января патрульные выявили на дорогах Харьковской области 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На проспекте Льва Ландау в Харькове копы остановили Volkswagen, водитель которого нарушил ПДД. Прибор Drager показал 1.69 промилле алкоголя в крови, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На гражданина патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Ранее начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко сообщил, что за прошедшие сутки полицейские составили три админматериала в отношении пьяных водителей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 28 января патрульные выявили на дорогах Харьковской области 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.".