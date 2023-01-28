15 пьяных водителей остановили копы за одну ночь на Харьковщине

В ночь на 28 января патрульные выявили на дорогах Харьковской области 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На проспекте Льва Ландау в Харькове копы остановили Volkswagen, водитель которого нарушил ПДД. Прибор Drager показал 1.69 промилле алкоголя в крови, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На гражданина патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Ранее начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко сообщил, что за прошедшие сутки полицейские составили три админматериала в отношении пьяных водителей.