15 п’яних водіїв зупинили копи за одну ніч на Харківщині

У ніч проти 28 січня патрульні виявили на дорогах Харківської області 15 водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

На проспекті Льва Ландау у Харкові копи зупинили Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху. Прилад Drager показав 1,69 проміле алкоголю в крові, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Раніше начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко повідомив, що минулої доби поліцейські склали три адмінматеріали щодо п’яних водіїв.