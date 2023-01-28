В Харькове прохожие спасли подростка, который провалился под лед на реке

28 января подросток вышел на реку Харьков и провалился под лед. Не дали произойти трагедии прохожие, которые вытащили парня из ледяной воды.

В облуправлении ГСЧС рассказывают: получили сообщение о том, что парень провалился под лед. Когда чрезвычайники прибыли на место, его уже спасли неравнодушные люди, находившиеся рядом.

Скорая помощь госпитализировала подростка 2005 года рождения с диагнозом «переохлаждение».

Бойцы ГСЧС в очередной раз напоминают, что тонкий лед — это большая опасность для здоровья и жизни и просят взрослых объяснять это детям.

Категорично запрещается:

— выходить на тонкий лед;

— заходить на лед далеко от берега, ходить самому по льду, а также собираться на льду большими группами;

— подходить к прорубям, кататься возле них на коньках;

— съезжать на лыжах или санках с крутых берегов прямо на лед;

— бегать и прыгать по тонкому льду;

— ходить у берегов, где чаще всего возникают промоины, трещины и разрывы льда.

Напомним, что спасатели и сотрудники патрульной полиции регулярно зимой, и особенно в период перепадов температур, выходят на водоемы и призывают людей соблюдать правила безопасности.