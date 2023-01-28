У Харкові перехожі врятували підлітка, який провалився під лід на річці
28 січня підліток вийшов на річку Харків та провалився під лід. Завадили трагедії перехожі, які витягли хлопця з крижаної води.
В облуправлінні ДСНС розповідають: отримали повідомлення про те, що хлопець провалився під лід. Коли надзвичайники прибули на місце, його вже врятували небайдужі люди, які були поруч.
Швидка допомога ушпиталила підлітка 2005 року народження з діагнозом “переохолодження”.
Бійці ДСНС вкотре нагадують, що тонка крига – це велика небезпека для здоров’я та життя і просять дорослих пояснювати це дітям.
Категорично забороняється:
– виходити на тонкий лід;
– заходити на лід далеко від берега, ходити самому по льоду, а також збиратися на льоду великими групами;
– підходити до ополонок, кататися біля них на ковзанах;
– з’їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів просто на лід;
– бігати та стрибати по тонкому льоду;
– ходити біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини та розриви льоду.
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Нагадаємо, що рятувальники та співробітники патрульної поліції регулярно взимку, і особливо в період перепадів температур, виходять на водойми та закликають людей дотримуватися правил безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 18:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня підліток вийшов на річку Харків та провалився під лід. Завадили трагедії перехожі, які витягли хлопця з крижаної води.".