Элеватор, вагоны и плавсредство: ГСЧС сообщила, что обстреляли на Харьковщине

В ГСЧС проинформировали о последствиях обстрелов за минувшие сутки.

Два раза спасатели выезжали на места «прилетов» — чтобы проверить территорию. Под ударами были Купянск и Волчанск.

«В городе Волчанск обнаружены повреждения четырех частных домовладений, хозяйственных сооружений, трех автомобилей, а также четырех металлических емкостей элеватора, трех складских зданий, плавсредства и забора одного из сельскохозяйственных предприятий. Пострадавшие и пожары не зафиксированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Купянске поврежден частный дом, а также два пассажирских вагона и пути на территории железнодорожного предприятия. Пострадавших нет.

Ранее Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах 18 населенных пунктов в Харьковской области за минувшие сутки.