Элеватор, вагоны и плавсредство: ГСЧС сообщила, что обстреляли на Харьковщине
В ГСЧС проинформировали о последствиях обстрелов за минувшие сутки.
Два раза спасатели выезжали на места «прилетов» — чтобы проверить территорию. Под ударами были Купянск и Волчанск.
«В городе Волчанск обнаружены повреждения четырех частных домовладений, хозяйственных сооружений, трех автомобилей, а также четырех металлических емкостей элеватора, трех складских зданий, плавсредства и забора одного из сельскохозяйственных предприятий. Пострадавшие и пожары не зафиксированы», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Купянске поврежден частный дом, а также два пассажирских вагона и пути на территории железнодорожного предприятия. Пострадавших нет.
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Ранее Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах 18 населенных пунктов в Харьковской области за минувшие сутки.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС проинформировали о последствиях обстрелов за минувшие сутки".