Елеватор, вагони та плавзасіб: ДСНС повідомила, що обстріляли на Харківщині

У ДСНС поінформували про наслідки обстрілів минулої доби.

Двічі рятувальники виїжджали на місця “прильотів” – щоб перевірити територію. Під ударами були Куп’янськ та Вовчанськ.

“У місті Вовчанськ виявлено пошкодження чотирьох приватних домоволодінь, господарських споруд, трьох автомобілів, а також чотирьох металевих ємностей елеватора, трьох складських будівель, плавзасобу та забору одного із сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожежі не зафіксовано”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Куп’янську пошкоджено приватний будинок, а також два пасажирські вагони та колію на території залізничного підприємства. Постраждалих немає.

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Раніше Генштаб ЗСУ поінформував про обстріл 18 населених пунктів у Харківській області минулої доби.