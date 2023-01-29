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Елеватор, вагони та плавзасіб: ДСНС повідомила, що обстріляли на Харківщині

Події 08:01   29.01.2023
Оксана Горун
Елеватор, вагони та плавзасіб: ДСНС повідомила, що обстріляли на Харківщині

У ДСНС поінформували про наслідки обстрілів минулої доби.

Двічі рятувальники виїжджали на місця “прильотів” – щоб перевірити територію. Під ударами були Куп’янськ та Вовчанськ.

“У місті Вовчанськ виявлено пошкодження чотирьох приватних домоволодінь, господарських споруд, трьох автомобілів, а також чотирьох металевих ємностей елеватора, трьох складських будівель, плавзасобу та забору одного із сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожежі не зафіксовано”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Куп’янську пошкоджено приватний будинок, а також два пасажирські вагони та колію на території залізничного підприємства. Постраждалих немає.

  • Читайте також: Бійці ДСНС гасили пожежу через обстріл у селі Глибоке на півночі від Харкова

    • Раніше Генштаб ЗСУ поінформував  про обстріл 18 населених пунктів у Харківській області минулої доби.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС поінформували про наслідки обстрілів минулої доби".