Защитница Харьковщины: перенесла онкологию и отправилась в окопы

Историю бойца с позывным «Скрепка» рассказали в 226 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады теробороны Харьковщины.

Защищать Харьковскую область Анна приехала из Коростеня на Житомирщине. В марте девушка просто села в электричку до Винницы, а потом жила сутки на вокзале в ожидании поезда в Харьков. Она приехала сюда с одним рюкзаком за плечами — чтобы стать в ряды территориальной обороны.

«С 8 марта была принята на службу делопроизводителем в группу логистики. Дали позывной «Скрепка», хотя хотела другой, — поделились на странице 226-го батальона ТрО в facebook. — Теперь шутит, что скрепляет весь коллектив, а иногда – документы. Аня до войны работала оператором в интернет-компании. Сызмальства увлекается оружием и любит охоту, метко стреляет. Так что по собственному желанию перешла стрелком в боевую роту и сейчас находится на передовой, защищая границу. Родная сестра тоже военная, мама относится с пониманием, говорит «У меня две бабы и обе боевые!»

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Побратимы Анны сообщили, что она победила онкологию. А теперь настроена победить в войне, создать семью и служить примером для своих будущих детей. После войны Скрепка планирует остаться служить в ВСУ.

Сама Анна говорит о своем выборе так: «Армия – это другая жизнь и новый менталитет. Уважай своего брата, который с тобой рядом защищает Украину, защищай побратимов как в бою, так и в репутации. У всех есть страх и есть обязанность защищать родину. Только победа, другого нет!»