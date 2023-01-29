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Защитница Харьковщины: перенесла онкологию и отправилась в окопы

Общество 14:42   29.01.2023
Оксана Горун
Защитница Харьковщины: перенесла онкологию и отправилась в окопы Фото: 226 батальон 127 бригады ТрО

Историю бойца с позывным «Скрепка» рассказали в 226 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады теробороны Харьковщины.

Защищать Харьковскую область Анна приехала из Коростеня на Житомирщине. В марте девушка просто села в электричку до Винницы, а потом жила сутки на вокзале в ожидании поезда в Харьков. Она приехала сюда с одним рюкзаком за плечами — чтобы стать в ряды территориальной обороны.

Анна - воин Харьковской теробороны с позывным "Скрепка"
Фото: 226 батальон 127 бригады ТрО

«С 8 марта была принята на службу делопроизводителем в группу логистики. Дали позывной «Скрепка», хотя хотела другой, — поделились на странице 226-го батальона ТрО в facebook. — Теперь шутит, что скрепляет весь коллектив, а иногда – документы. Аня до войны работала оператором в интернет-компании. Сызмальства увлекается оружием и любит охоту, метко стреляет. Так что по собственному желанию перешла стрелком в боевую роту и сейчас находится на передовой, защищая границу. Родная сестра тоже военная, мама относится с пониманием, говорит «У меня две бабы и обе боевые!»

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Побратимы Анны сообщили, что она победила онкологию. А теперь настроена победить в войне, создать семью и служить примером для своих будущих детей. После войны Скрепка планирует остаться служить в ВСУ.

Анна - воин Харьковской теробороны с позывным "Скрепка" 3
Фото: 226 батальон 127 бригады ТрО

Сама Анна говорит о своем выборе так: «Армия – это другая жизнь и новый менталитет. Уважай своего брата, который с тобой рядом защищает Украину, защищай побратимов как в бою, так и в репутации. У всех есть страх и есть обязанность защищать родину. Только победа, другого нет!»

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 14:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историю бойца с позывным «Скрепка» рассказали в 226 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады теробороны Харьковщины".