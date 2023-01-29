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Захисниця Харківщини: перенесла онкологію та пішла в окопи

Суспільство 14:42   29.01.2023
Оксана Горун
Захисниця Харківщини: перенесла онкологію та пішла в окопи Фото: 226 батальйон 127 бригади ТрО

Історію бійця з позивним “Скрепка” розповіли у 226 окремому батальйоні 127 окремої бригади тероборони Харківщини.

Захищати Харківську область Ганна приїхала із Коростеня на Житомирщині. У березні дівчина просто сіла в електричку до Вінниці, а потім жила добу на вокзалі, чекаючи на поїзд до Харкова. Вона приїхала сюди з одним рюкзаком за плечима – щоб стати до лав територіальної оборони.

Ганна - воїн Харківської тероборони із позивним "Скріпка"

“З 8 березня була прийнята на службу діловодом у групу логістики. Дали позивний “Скрепка”, хоча хотіла інший, – поділилися на сторінці 226-го батальйону ТрО у Фейсбуці. – Тепер жартує, що скріплює весь колектив, а іноді – документи. Аня до війни працювала оператором в інтернет-компанії. Змалечку захоплюється зброєю і любить полювання, влучно стріляє. Тож за власним бажанням перейшла стрільцем у бойову роту й зараз перебуває на передовій, захищаючи кордон. Рідна сестра теж військова, мама ставиться з розумінням, каже: “У мене дві баби й обидві бойові!”

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Побратими Анни повідомили, що вона перемогла онкологію. А тепер налаштована перемогти у війні, створити сім’ю та служити прикладом для своїх майбутніх дітей. Після війни Скрепка планує залишитися служити в ЗСУ.

Анна - воїн Харківської тероборони із позивним "Скріпка" 3

Сама Ганна говорить про свій вибір так: “Армія це інше життя і новий менталітет. Поважай свого брата, котрий з тобою поруч захищає Україну, захищай побратимів як в бою, так і в репутації. У всіх є страх і є обов’язок захищати батьківщину. Тільки перемога, іншого немає!”

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 14:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історію бійця з позивним “Скрепка” розповіли у 226 окремому батальйоні 127 окремої бригади тероборони Харківщини".