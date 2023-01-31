Обстреляны минимум 14 населенных пунктов. Сводка Генштаба по Харьковщине

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей и обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка и Котляровка.

На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении захватчики били из минометов в районе села Лемещино Золочевской громады.

На Слобожанском — в результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

«Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара. Также осуществили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях», — сообщили в Генштабе.