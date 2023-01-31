Обстреляны минимум 14 населенных пунктов. Сводка Генштаба по Харьковщине
Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей и обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка и Котляровка.
На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении захватчики били из минометов в районе села Лемещино Золочевской громады.
На Слобожанском — в результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки.
Читайте также: Если будет наступление, оно не должно стать для нас неожиданным — Синегубов
Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
«Российские оккупанты в течение суток нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара. Также осуществили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях», — сообщили в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстреляны минимум 14 населенных пунктов. Сводка Генштаба по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".