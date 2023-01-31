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Обстріляно щонайменше 14 населених пунктів. Зведення Генштабу по Харківщині

Події 18:41   31.01.2023
Олена Нагорна
Обстріляно щонайменше 14 населених пунктів. Зведення Генштабу по Харківщині

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів і здійснив обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка та Котлярівка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено.

На Сіверському напрямку загарбники гатили з мінометів в районі села Леміщине Золочівської громади.

На Слобожанському – внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця та Бударки.

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Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

“Російські окупанти протягом доби завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях”, – повідомили в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.".