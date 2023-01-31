Обстріляно щонайменше 14 населених пунктів. Зведення Генштабу по Харківщині

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів і здійснив обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка та Котлярівка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено.

На Сіверському напрямку загарбники гатили з мінометів в районі села Леміщине Золочівської громади.

На Слобожанському – внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця та Бударки.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

“Російські окупанти протягом доби завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях”, – повідомили в Генштабі.