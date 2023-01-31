Погиб во дворе своего дома: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины

Харьковская полиция опубликовала фото разрушений, которые за минувшие сутки произвела российская армия в Харьковской области.

Также в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины сообщили подробности о погибшем и раненых. Мужчина погиб в результате обстрела Волчанска.

«В результате вражеской атаки во дворе собственного дома погиб 62-летний мужчина. Пожилая жительница города получила минно-взрывную травму и была госпитализирована в больницу, — отметили в ГУНП. — В течение суток массированному обстрелу со стороны оккупационных войск подвергся Купянск. В результате происшествия пострадал 41-летний горожанин, медики оказали ему необходимую помощь».

По данным полиции, в течение суток российские террористы били по территории громад на Купянском, Харьковском и Чугуевском направлениях. Полный перечень пострадавших населенных пунктов ранее привели в Генштабе ВСУ.

По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.