Погиб во дворе своего дома: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины
Харьковская полиция опубликовала фото разрушений, которые за минувшие сутки произвела российская армия в Харьковской области.
Также в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины сообщили подробности о погибшем и раненых. Мужчина погиб в результате обстрела Волчанска.
«В результате вражеской атаки во дворе собственного дома погиб 62-летний мужчина. Пожилая жительница города получила минно-взрывную травму и была госпитализирована в больницу, — отметили в ГУНП. — В течение суток массированному обстрелу со стороны оккупационных войск подвергся Купянск. В результате происшествия пострадал 41-летний горожанин, медики оказали ему необходимую помощь».
По данным полиции, в течение суток российские террористы били по территории громад на Купянском, Харьковском и Чугуевском направлениях. Полный перечень пострадавших населенных пунктов ранее привели в Генштабе ВСУ.
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По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская полиция опубликовала фото разрушений, которые за минувшие сутки произвела российская армия в Харьковской области".