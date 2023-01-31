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Погиб во дворе своего дома: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины

Происшествия 10:49   31.01.2023
Оксана Горун
Погиб во дворе своего дома: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковская полиция опубликовала фото разрушений, которые за минувшие сутки произвела российская армия в Харьковской области.

Также в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины сообщили подробности о погибшем и раненых. Мужчина погиб в результате обстрела Волчанска.

Последствия обстрелов Харьковщины 30 января 2023

«В результате вражеской атаки во дворе собственного дома погиб 62-летний мужчина. Пожилая жительница города получила минно-взрывную травму и была госпитализирована в больницу, — отметили в ГУНП. —  В течение суток массированному обстрелу со стороны оккупационных войск подвергся Купянск. В результате происшествия пострадал 41-летний горожанин, медики оказали ему необходимую помощь».

Последствия обстрелов Харьковщины 30 января 2023 3

По данным полиции, в течение суток российские террористы били по территории громад на Купянском, Харьковском и Чугуевском направлениях. Полный перечень пострадавших населенных пунктов ранее привели в Генштабе ВСУ.

Последствия обстрелов Харьковщины 30 января 2023 5

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    • Последствия обстрелов Харьковщины 30 января 2023 2

    По всем фактам обстрелов открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская полиция опубликовала фото разрушений, которые за минувшие сутки произвела российская армия в Харьковской области".