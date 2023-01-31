Загинув у дворі свого будинку: поліція показала наслідки обстрілу Харківщини

Харківська поліція опублікувала фото руйнувань, які минулої доби спричинила російська армія в Харківській області.

Також у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківщини повідомили подробиці про загиблого та поранених. Чоловік загинув внаслідок обстрілу Вовчанська.

“Внаслідок ворожої атаки у дворі власного будинку загинув 62-річний чоловік. Літня мешканка міста отримала мінно-вибухову травму і була госпіталізована до лікарні, – зазначили в ГУНП. – Протягом доби масованого обстрілу з боку окупаційних військ зазнав Куп’янськ. В результаті події постраждав 41-річний містянин, медики надали йому необхідну допомогу”.

За даними поліції, протягом доби російські терористи били територією громад на Куп’янському, Харківському та Чугуївському напрямках. Повний перелік постраждалих населених пунктів раніше привели в Генштабі ЗСУ.

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За всіма фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.