Армия рф обстреляла село на Харьковщине, ранен 66-летний мужчина
Военнослужащие рф били по селу на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.
1 февраля около 10:00 оккупанты из РСЗО обстреляли село Замост Купянского района. Повредили жилой дом, газопровод и частные автомобили.
В результате обстрела получил ранение 66-летний гражданский мужчина.
Последствия обстрела задокументировали прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 14:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие рф били по селу на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".