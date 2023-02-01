Армия рф обстреляла село на Харьковщине, ранен 66-летний мужчина

Военнослужащие рф били по селу на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

1 февраля около 10:00 оккупанты из РСЗО обстреляли село Замост Купянского района. Повредили жилой дом, газопровод и частные автомобили.

В результате обстрела получил ранение 66-летний гражданский мужчина.



Последствия обстрела задокументировали прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.



Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).