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Армия рф обстреляла село на Харьковщине, ранен 66-летний мужчина

Общество 14:28   01.02.2023
Оксана Якушко
Армия рф обстреляла село на Харьковщине, ранен 66-летний мужчина

Военнослужащие рф били по селу на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

1 февраля около 10:00 оккупанты из РСЗО обстреляли село Замост Купянского района. Повредили жилой дом, газопровод и частные автомобили.

В результате обстрела получил ранение 66-летний гражданский мужчина.


Последствия обстрела задокументировали прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 14:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие рф били по селу на Купянщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".