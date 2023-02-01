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Армія рф обстріляла село на Харківщині, поранено 66-річного чоловіка

Суспільство 14:28   01.02.2023
Оксана Якушко
Армія рф обстріляла село на Харківщині, поранено 66-річного чоловіка

Військовослужбовці рф гатили по селу на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкодили житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний цивільний чоловік.


Наслідки обстрілу задокументували прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВН ГУНП у Харківській області.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці рф гатили по селу на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".