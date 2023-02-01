Армія рф обстріляла село на Харківщині, поранено 66-річного чоловіка

Військовослужбовці рф гатили по селу на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкодили житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний цивільний чоловік.



Наслідки обстрілу задокументували прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВН ГУНП у Харківській області.



Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).