Армія рф обстріляла село на Харківщині, поранено 66-річного чоловіка
Військовослужбовці рф гатили по селу на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.
1 лютого близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району. Пошкодили житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі.
Внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний цивільний чоловік.
Наслідки обстрілу задокументували прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВН ГУНП у Харківській області.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 14:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці рф гатили по селу на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".