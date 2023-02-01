Генштаб: об обстрелах Харьковщины и подготовке РФ к атакам на ряде направлений

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах враг удерживает подразделения, не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы районов украинских населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцово, Волчанск и Бударки.

На Купянском направлении обстрелам подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного.

«Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — отметили в Генштабе.

Также в ведомстве предупредили, что угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.