Генштаб: об обстрелах Харьковщины и подготовке РФ к атакам на ряде направлений
Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении наступательных группировок противника не обнаружено. В приграничных районах враг удерживает подразделения, не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы районов украинских населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцово, Волчанск и Бударки.
На Купянском направлении обстрелам подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного.
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«Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — отметили в Генштабе.
Также в ведомстве предупредили, что угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".